Ekonomi
24.11.2025 11:51

Karadeniz'in hamsisi Avrupa sofralarında

Türkiye'den ocak-ekim döneminde yapılan hamsi ihracatı 12 milyon 887 bin 842 dolara ulaştı. En fazla ihracat Belçika, Fransa ve Almanya’ya yapıldı.

Karadeniz'in hamsisi Avrupa sofralarında

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den yılın 10 ayında 2 bin 739 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

İhracattan 12 milyon 887 bin 842 dolar kazanç sağlandığını dile getiren Gürdoğan, "Ülkemizden geçen yılın aynı döneminde ise 2 bin 288 ton karşılığı 12 milyon 306 bin 154 dolarlık hamsi dış satımı yapılmıştı. Böylece hamsi ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 20, değerde ise yüzde 5 arttı" ifadesini kullandı.

Gürdoğan, bu dönemde 19 ülkeye dış satım yapıldığına işaret ederek, Belçika, Fransa ve Almanya'nın en fazla hamsi ihraç edilen ülkeler olduğunu belirtti.

Belçika'ya ocak-ekim döneminde 3 milyon 931 bin 390 dolarlık hamsi ihraç edildiğine dikkati çeken Gürdoğan, Belçika'yı 3 milyon 785 bin 505 dolarla Fransa, 1 milyon 794 bin 77 dolarla Almanya'nın takip ettiğini ifade etti.

Gürdoğan, hedeflerinin hem miktar hem de değer bazında geçen yılın rakamlarını aşarak hamsi ihracatını üst seviyelere taşımak olduğunu kaydetti.

Hamsi İhracat
