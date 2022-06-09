Karadeniz gazını çıkarmak için çalışmalar hızlandı. Bahama bandıralı "Castoro 10" isimli gemi, Zonguldak Filyos limanına yanaştı.

Çalışmalarda önemli görev üstlenecek olan gemi ile doğal gazı taşıyacak borular deniz tabanına yerleştirilecek.

Karadeniz gazı için 170 kilometre boru hattı döşenecek

Doğal gazı deniz tabanından taşıyacak 170 kilometrelik bir hat bulunuyor. İlk borular önümüzdeki günlerden itibaren kıyıdan başlanarak yerleştirilecek.

Gemi, Karadeniz'in beş kilometrelik sığ kısmında boru döşeme işlemini yapacak.

3 bin 500 dönümlük alandaki Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ne ulaşacak doğal gaz, kullanılabilir hale getirilecek.

Öte yandan, Karadeniz'de 7 kuyuda çalışmalar tamamlandı,, 4 kuyu ise açılma aşamasında.

3'ü sondaj, 16 gemi ile çalışılıyor

Kuyuların tamamlanmasının ardından, vanalar ana dağıtım hazinesine bağlanacak ve doğal gaz,borular sayesinde karaya ulaşacak.

Sahada 3'ü sondaj olmak üzere toplam 16 gemi bulunuyor. Gazı çıkarmak için ise 4 bin 200 personel çalışmalarına devam ediyor.