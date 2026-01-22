Hafif Kar Yağışlı -0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 22.01.2026 10:35

Kapasite kullanım oranı ocakta arttı

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), ocak ayında geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 oldu.

Kapasite kullanım oranı ocakta arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1752 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi’ne verdiği yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4 olarak hesaplandı.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise 0,3 puan azalışla yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

ETİKETLER
Sanayi Üretimi Merkez Bankası
Sıradaki Haber
19 serbest bölgeden ihracatta tarihi rekor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:19
"Grönland geriliminde Türkiye önemli rol oynayabilir"
11:14
Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde hava ve kara saldırıları düzenledi
11:07
Kayak merkezlerinde Palandöken zirvede
11:00
Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde silahlı saldırı
11:00
Doğu Anadolu'da 5 ilde 147 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
10:54
Yeni Zelanda'da sel ve toprak kaymaları meydana geldi
Kar, yağmur, fırtına...Meteoroloji 15 ili "sarı" kodla uyardı
Kar, yağmur, fırtına...Meteoroloji 15 ili "sarı" kodla uyardı
FOTO FOKUS
112 ekipleri sıkışık trafiğe rağmen 7/24 görevde
112 ekipleri sıkışık trafiğe rağmen 7/24 görevde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ