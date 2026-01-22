19 serbest bölgeden ihracatta tarihi rekor

Serbest bölgeler, üretim, ihracat ve istihdam odaklı yapılarıyla Türkiye'nin dış ticaretine ve katma değerli üretim hedeflerine güçlü katkı sağlamaya devam ediyor.

Serbest bölgelerdeki gerçekleşmelerin, bu bölgelerin net ihracatçı karakterini, yüksek teknolojili üretim kapasitesini ve ekonomiye sağladığı döviz girdisini açık biçimde ortaya koyduğuna işaret edilen açıklamada, "Ülkemizdeki 19 serbest bölgenin ihracatı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 12,5 milyar dolara ulaştı. Böylece 2023'te kaydedilen tüm zamanların rekoru aşıldı. İhracat ve ithalat farkı olarak 3,68 milyar dolar fazla verildi, serbest bölgeler ekonomiye net döviz girdisi sağlamayı sürdürdü" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, serbest bölgelerden yapılan toplam satışlar içinde ihracatın payının yüzde 75,5, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 142 olduğuna dikkati çekilerek, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Orta-ileri (yüzde 51,2) ve yüksek teknolojili (yüzde 6,2) ürünlerin ihracattaki payı yüzde 57,4'e ulaşmış, serbest bölgelerin katma değerli ihracattaki stratejik rolü daha da belirginleşmiştir. Yurt dışıyla ticarette istikrarlı büyüme sürüyor. Türkiye ile ticaretteki daralmaya rağmen yurt dışı ve Türkiye ile toplam ticaret hacmi yüzde 3,1 artarak 28,55 milyar dolar oldu."

9 serbest bölgede ihracat artışı yüzde 10'un üzerinde

Ege Serbest Bölgesi'nin geçen yıla ilişkin ihracatını 348,9 milyon dolar (yüzde 12) artırarak yıllık 3,26 milyar dolara yükselttiği belirtilen açıklamada, söz konusu bölgenin, toplam ihracatın yüzde 26,2'sini tek başına yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, Ege Serbest Bölgesi'nin, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 6,33 milyar dolar hacme ulaştığı, böylece toplam ticaretin yüzde 22,2'sini gerçekleştirdiği ifade edildi.

Bursa Serbest Bölgesi'nin de ihracatını yüzde 12,5 artırarak 1,67 milyar dolara çıkardığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kocaeli Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 24,7 artırarak 688 milyon dolara yükseltti. Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 33,3 artırarak 479 milyon dolara taşımıştır. Başta Batı Anadolu, Trabzon ve Samsun serbest bölgeleri olmak üzere 9 serbest bölgede ihracat artışı yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti. Bakanlığımız, serbest bölgelerin üretim, ihracat, teknoloji ve istihdam odaklı yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."