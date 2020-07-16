DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ'da tarımsal ekonomiye önemli katkı sunacak Kanatlı Barajı'nda çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünün Elazığ'da yaptığı yatırımlarla, mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini aktaran Yıldız, son dönemde su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını vurguladı.

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Yıldız, şunları kaydetti:

"Barajın temelden yüksekliği 79 metre olup 4,89 milyon metreküp gövde dolgu ve 43,90 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Barajda depolanacak su ile Kovancılar ilçesi Demirci Ovası ile Karakoçan ilçesi Kuşcu Ovalarında bulunan 19 köyün (Durmuşlar, Karasungur, Aşağı Mirahmet, Mirahmet, Demirci, Bayramyazı, Kuşçu, Başyurt, Deveci, Köryusuf, Aşağı Ovacık, Mahmutlu, Yüzev, Cumhuriyet, Kümbet, Akbulak, Maksutali, İsabey ve Akyokuş) toplam 70 bin 920 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanmasıyla 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 79 milyon 112 bin 443 lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir."