Tarım Bakanlığı, koronavirüs sürecinde süt üreticisi ve besicilere, bu yıl küçük aile işletmelerine yem desteği verecek.

Yeni desteğe göre, 20 başa kadar sağmal dişi sığırı olan işletmelere hayvan başına 65 lira, 20 başa kadar besilik erkek sığırı olan işletmelere hayvan başına 65 lira, 50 başa kadar anaç koyun keçisi olan işletmelere hayvan başına 6,5 lira yem desteği verilecek.