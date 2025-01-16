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Ekonomi
AA 16.01.2025 11:06

Kamunun imalat sektörü yatırımlarında kimya başı çekiyor

Kamuda imalat sanayisi yatırımları için en fazla ödenek 7,3 milyar lirayla kimya için ayrılırken, demir yolu taşıt sanayisi de 3 milyar lirayla öne çıktı.

Kamunun imalat sektörü yatırımlarında kimya başı çekiyor

2025 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, 8 sektörü kapsayan imalat sanayisi yatırımları için ayrılan ödenek, 2025 için geçen yıla kıyasla yüzde 8 artarak, 15 milyar 995 milyon 171 bin liradan 17 milyar 254 milyon 131 bin liraya yükseldi.

En fazla ödenek ayrılan sektör, 7 milyar 265 milyon 53 bin lirayla kimya oldu. Kimya sektörünün alt kırılımlarına bakıldığında ise 4 milyar 534 milyon 201 bin lirayla Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü dikkati çekti.

En hızlı ödenek artışı demir yolu taşıt sanayisinde

Kimya sektörünü 3 milyar lirayla demir yolu taşıt sanayisi takip ederken, bu kapsamdaki ödeneğin tamamı da TÜRASAŞ'a ayrıldı.

Ödenek artış oranları açısından bakıldığında da ilk sırayı yine demir yolu taşıt sanayisi sektörü aldı. Söz konusu sektör yatırımları için ayrılan ödenek yüzde 92,6 arttı. Bu sektöre geçen yıl 1 milyar 557 milyon 397 bin lira ödenek ayrılmıştı.

İmalat sanayisinin alt başlıkları arasında yer alan "KOBİ ve girişimcilik" için tahsis edilen ödenek tutarı 2 milyar 857 milyon 414 bin lira oldu.

Bu yıl gıda sektörüne ayrılan ödenek ise 2 milyar 656 milyon 770 bin lira olarak belirlendi.

Standardizasyon ve kalite için 1 milyar 72 milyon 138 bin lira, basım sanayi için 340 milyon 210 bin lira, elektrikli makine için 60 milyon 546 bin lira, dokuma ve giyim sektörü için 2 milyon lira ödenek ayrıldı.

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