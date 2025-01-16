Puslu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 16.01.2025 10:04

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,09 yükselişle 9.846,11 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 106,39 puan ve yüzde 1,09 artışla 9.846,11 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi yüzde 1,02 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran banka oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazanarak 9.739,72 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyaller ile bilanço açıklayan bankaların beklentilerin üzerinde kar açıklaması sonrası pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.750 ve 9.600 seviyesinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa İstanbul Borsa Dolar Enflasyon FED
Sıradaki Haber
18 taşınmaz ve 2 HES için ihale düzenlenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:41
Kapıkule'de çok sayıda kaçakçılık girişimini önlendi
11:36
İtalya'da sahte çevrim içi yorumlara karşı tedbir alınacak
11:31
Geleceğin savunma sanayisi teknisyenleri MSB'nin fabrikalarında yetişiyor
11:24
Trump, yasaklanması tartışılan TikTok'u ve kullanıcılarının verilerini korumak için çözüm arıyor
11:34
Karadeniz'de depremlerin heyelan ve taşkınlara etkisi araştırılıyor
11:23
Ulaşım ve haberleşme projelerine yaklaşık 440 milyar lira ödenek ayrıldı
Sislerin arasında kalan Meke Krater Gölü havadan görüntülendi
Sislerin arasında kalan Meke Krater Gölü havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Kaçan tosun camı kırıp pencereden eve girdi
Kaçan tosun camı kırıp pencereden eve girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ