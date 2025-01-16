18 taşınmaz ve 2 HES için ihale düzenlenecek

ÖİB'nin konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Üretim AŞ'ye ait Ankara'daki Kesikköprü ve Kırıkkale'deki Kapulukaya HES'leri ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazlar bir bütün halinde "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.

İhale için şartname ve tanıtım dokümanı bedeli 100 bin lira, geçici teminat bedeli 160 milyon lira olarak belirlendi. İhalede son teklifler 24 Şubat 2025'e kadar verilebilecek.

7 ildeki taşınmazlar özelleştirme kapsamında

Öte yandan, 7 ildeki 18 taşınmaz ise satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Bu kapsamda Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3, Yenimahalle ilçesinde 4, Muş'un merkez ilçesinde 3, İstanbul'un Şile ilçesinde 2, Bursa'nın Karacabey ve Yenişehir, İzmir'in Aliağa ve Karaburun, Erzurum'un Palandöken ve Kayseri'nin Talas ilçelerinde 1'er taşınmazın satışı yapılacak.

Söz konusu taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 5 bin lira ile 25 bin lira, geçici teminat bedeli ise 500 bin lira ile 35 milyon lira arasında değişiyor.

Ankara'daki ihaleler için 4 Şubat, İzmir, Bursa ve İstanbul'dakiler için 5 Şubat, Erzurum, Kayseri ve Muş'takiler için 6 Şubat son teklif verme tarihi olarak belirlendi.

18 taşınmaz ile Kesikköprü ve Kapulukaya HES ihaleleri birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhalelere ilişkin belgelerin ÖİB'nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/Ankara adresine son teklif verme tarihlerinde saat 18.00'e kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.