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Ekonomi
AA 05.03.2025 10:45

Kamuda harcama yetkililerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kamuda harcama yetkililerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığının, "Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimler ile ödenek gönderme belgesiyle ödenek gönderilen birimlerin en üst yöneticisi harcama yetkilisi olacak.

Harcama yetkililerinin üst yönetici tarafından tespit edildiği durumlarda, belirlenen harcama yetkilileri, mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkililerine yazılı olarak bildirilecek. Teşkilat yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde yetki, üst yönetici veya üst yöneticinin tespit edeceği kişiler tarafından, mahalli idarelerde ilgisine göre İçişleri Bakanlığı veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, diğer idarelerde ise Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yürütülebilecek.

Harcama yetkilileri, bu idarelerin üst yöneticileri tarafından belirlenecek

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev ünvanları itibarıyla merkez teşkilatı harcama yetkilileri, bu idarelerin üst yöneticileri tarafından belirlenecek.

Yüksek Mahkemelerin bütçelerinde heyet, daire, kurullar, Cumhuriyet başsavcılığı ile denetim birimlerine tahsis edilen ödeneklerin harcama yetkilisi, Genel Sekreter olacak.

Teşkilat yapısında üst yönetici ile harcama birimleri arasında yönetim kademesi yer almak şartıyla, bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin harcama yetkisi, harcama türleri itibarıyla kısmen veya tamamen ilgili bakanlıkların uygun görüşü ve üst yöneticinin onayı ile bir üst yönetim kademesinde birleştirilebilecek.

Harcama yetkisi, belirlenen şartlar çerçevesinde devredilebilecek. Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyona ait olacak. Harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleştirilemeyecek. Mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevini yürütenler mali işlem sürecinde görev alamayacak. Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce başlatılan harcama işlemleri, işlemin başlatıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuata göre sonuçlandırılacak.

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