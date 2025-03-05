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Ekonomi
AA 05.03.2025 10:16

MAPEG 3 maden sahasını ihale edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), Amasya ve Denizli'de bulunan 3 küçük alan maden sahası ihale edilecek.

MAPEG 3 maden sahasını ihale edecek

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Amasya’da bulunan 1 küçük alan maden sahası ile Denizli'de bulunan 2 küçük alan maden sahası için ihaleye çıkılacak.

Küçük alan olarak belirlenen sahanın ili, erişim numarası, maden grubu, koordinat bilgileri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihalelik alana mücavir ihaleye katılabilecek ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren bilgiler, ihale ilanının Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren en az on beş gün süre ile "https://www.mapeg.gov.tr/" adresinde yer alacak.

Ayrıca, ihaleyle ilgili usul ve esaslar, yine aynı adreste yayımlanacak ihale şartnamesinden incelenebilecek.

Başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda İhale Komisyonu'na doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

İhale teminatı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20’sinden ve taban ihale bedelinden az olmayacak. Her iki şartı aynı anda sağlamayan teklifler geçersiz kabul edilecek.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden
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