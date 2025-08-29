Açık 26.5ºC Ankara
Ekonomi
AA 29.08.2025 09:07

Kamu kurumlarında mal alımı dijital dönüşümle hızlanıyor

Türkiye'de merkezi satın alma faaliyetlerini yürüten Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, kamu alımlarında rekabet, şeffaflık ve tasarrufun artırılması amacıyla devlete ürün tedarik edecek firmaların başvuru süreçlerini tamamen elektronik ortama taşıyacak.

Kamu kurumlarında mal alımı dijital dönüşümle hızlanıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin en köklü kamu kurumlarından DMO da uzun yıllardır sürdürdüğü hizmetlerini dijitalleştiriyor.

Türkiye'de merkezi satın alma faaliyetlerini yürüten DMO, kamu kurum ve kuruluşlarının kullandığı e-Satış Portalı'nın daha etkin ve verimli işleyebilmesi için platforma dahil olmak isteyen tedarikçilere kolaylık sağlayacak.

Bu kapsamda DMO, "Online Katalog Sistemi"ni devreye aldı. Kamu hizmetlerinin hızlı, kesintisiz ve verimli şekilde yürütülmesi hedefiyle başlatılan yeni uygulamayla daha önce fiziki evrak süreçleriyle gerçekleştirilen başvuru işlemleri tamamen elektronik ortama taşınıyor.

Bu hedef doğrultusunda geliştirilen Online Katalog Sistemi sayesinde artık tedarikçiler, ürün bilgilerini, belgelerini ve başvuru formlarını sisteme kolayca yükleyebilecek. Uygulamayla daha fazla tedarikçi sisteme dahil olacağı için rekabet, tasarruf ve şeffaflık artışı sağlanacak.

Bu dönüşüm, zaman tasarrufu yanında değerlendirmelerin daha düzenli, hızlı ve güvenilir şekilde yapılmasına imkan tanıyacak.

Pilot uygulama bilişim sektörüyle başlandı

DMO, yeni sistemin pilot uygulamasını bilişim ürün grubu firmaları için başlattı.

Pilot projeyle hem tedarikçiler hem de kamu kurumları için süreçlerin daha erişilebilir ve etkin yapıya kavuşması amaçlanıyor.

Pilot uygulamanın başarıyla tamamlanmasının ardından sistem, tüm ürün gruplarına yaygınlaştırılacak.

"Dijital dönüşüme hız veriyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, DMO'nun, kamu hizmetlerinin kesintisizliğini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin etkin ve verimli tedariki için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "DMO, sunduğu hizmetleri güncel ihtiyaçlara uygun olarak dijital ortama taşıyor. Kamu hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz yürütülmesi için tüm alanlarda dijital dönüşüm süreçlerine hız veriyoruz. Elektronik başvuru sisteminin tedarik süreçlerini hızlandırmasıyla sektörlerimiz daha verimli hizmet alacak." dedi.

Devlet Malzeme Ofisi Dijital Dönüşüm
