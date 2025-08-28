Açık 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.08.2025 18:51

Malezya'da Starbucks'a boykot darbesi: Satışlar yüzde 36 düştü

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın Malezya'daki satışları, soykırımcı İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik protesto ve boykot kampanyaları sebebiyle geçen yıla göre yüzde 36 düştü.

Malezya'da Starbucks'a boykot darbesi: Satışlar yüzde 36 düştü
[Fotograf: AA]

Malezya'daki Starbucks markasını işletme hakkına sahip "Berjaya Food Berhad" şirketi, üç aylık finansal rapor yayımladı.

Rapordaki mali tablolara göre, şirketin geliri 2024 mali yılına kıyasla yüzde 36 düşüş kaydetti ve haziranın sonu itibarıyla hesaplanan finansal yılda toplam zarar yaklaşık 69 milyon dolara ulaştı.

Malezya'da Starbucks'ın gelirindeki bu düşüşe "Orta Doğu çatışmasıyla ilgili olumsuz havanın piyasa dinamiklerini ve müşterilerin harcama alışkanlıklarını etkilemesi"nin sebep gösterildiği raporda, şirketin ülkede "varlık değer düşüklüğü" süreciyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden Starbucks, küresel satışlarında art arda altıncı çeyrekte düşüş açıkladı.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İsrail askerleri, Batı Şeria'daki bazı okullara baskın düzenleyerek öğretmenleri darbetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:27
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
19:15
Rutte: Saldırılar, Rusya konusunda naif olamayacağımızı bir kez daha gösteriyor
19:06
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump'a dava açtı
19:04
Selçuk Bayraktar: Mavi vatan, maziden atiye taşıdığımız tam bağımsızlık sevdamızdır
18:33
BIST 100 günü yükselişle tamamladı
18:32
Meclis yarın Gazze için olağanüstü toplanacak
Munzur Dağları'nda yeni bir yediuyur türü tespit edildi
Munzur Dağları'nda yeni bir yediuyur türü tespit edildi
FOTO FOKUS
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ