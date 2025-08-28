Açık 27.6ºC Ankara
AA 28.08.2025 14:48

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 62 bin 966’ya çıktı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak, 62 bin 966’ya yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 62 bin 966’ya çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 71 ölü ve 339 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun ateşkesi bozduktan sonra Gazze'de 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 121 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 47 bin 225 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 22 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 203 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 180’e, yaralananların sayısının da 16 bin 46’ya ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 966’ya, yaralıların sayısının 159 bin 266’ya yükseldiği bildirildi.

Gazze hastanelerinde son 24 saatte, aralarında çocukların da bulunduğu kötü beslenme ve açlık nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, açlıktan ölenlerin sayısının 317’ye yükseldiği, bunlardan 121’inin ise çocuk olduğu hatırlatıldı.

İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
