Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamu ihalelerinde limitler artırıldı
[Fotoğraf: AA]
Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79,89 artırıldı.
Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2021 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 79,89) artırılarak güncellendi.
Tebliğ, 1 Şubat 2022'den itibaren yürürlüğe girecek.
Etiketler: TÜİK
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