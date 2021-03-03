Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 17:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamu bankalarının mesai saatleri güncellendi
[Fotoğraf: AA]
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın mesai saatleri yeniden düzenlendi. Bankaların yarından itibaren şubelere müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.
Kamu bankaları, kontrollü normalleşme kapsamında mesai saatlerini yarından itibaren yeniden düzenledi.
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın yarından itibaren şubelere müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.
Kamu bankaları, salgın sebebiyle 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında müşteri kabul ediyordu.
Etiketler: Bankacılık
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