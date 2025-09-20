Kadın emeğini katma değere dönüştüren kooperatifler güçlendirilecek

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan söz konusu strateji ve eylem planı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Türkiye Kooperatifler Buluşması"nda kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Türkiye'nin kooperatifçilikte "5 yıllık yol haritası" niteliği taşıyan strateji ve eylem planına göre, kooperatiflerin finansal yapılarının güçlendirilmesi ve finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla kritik adımlar atılacak.

Bu kapsamda kooperatifler ile teşvik, destek, kredi ve kefalet sağlayan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması konusunda çalışma yapılacak. Kooperatiflerin proje bazlı desteklerden haberdar olması için ilgili bakanlıkların internet sitelerinde bir bilgilendirme sayfası oluşturulacak.

Kooperatiflerin, diğer kurum ve kuruluşların verdiği yatırım teşviklerinden daha fazla yararlanabilmeleri için de girişimlerde bulunulacak.

Özsermayeleri güçlendirilecek

Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri, özellikle ürün alımlarını finanse etmek için her yıl yüksek faizlerle kredi çekmek durumunda kalıyor. Bu sorunun çözümü için ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesindeki hüküm ile Ticaret Bakanlığına verilen yetki kapsamında gerekli mevzuatın hazırlanarak söz konusu kooperatiflere sübvansiyonlu kredi desteği verilecek. Ayrıca kooperatiflerin ihtiyacının sürdürülebilir şekilde karşılanması için kitle fonlamasına yönelik araştırma yapılacak.

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'nın (KOOPDES) daha verimli ve etkin hale getirilmesi amacıyla ilgili mevzuatta gerekli değişiklikler yapılacak.

Kooperatiflerin özsermayelerinin güçlendirilmesi için ortaklık payı değerinin artırılması ve belirli kooperatiflerde en çok pay taahhüt sınırının kaldırılmasına ilişkin mevzuat düzenlemeleri hayata geçirilecek.

Kooperatiflere özgü portföy oluşturulması çalışmalarına ağırlık verilecek

Katılım sigortacılığının içinde kooperatif sigortacılığının geliştirilmesi ve kooperatif katılım finansman kuruluşlarının kurulmasına yönelik çalışmalar da stratejinin odağında yer alacak.

Kooperatiflerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasını teminen Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında destek paketi oluşturulacak. Çalışmayla kooperatiflerin finansal ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılayabilmeleri için bankalardan kullanacakları kredilere teminat sağlanmasına yönelik çözüm üretilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda kredi garanti kurumları bünyesinde kooperatiflere özgü portföy oluşturulmasına, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile kooperatifler önceliklendirilerek kefalet desteği sağlanmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi bekleniyor.

Kooperatifler arasında tecrübe paylaşımı sağlanacak

Strateji ve eylem planı doğrultusunda mevcut yasal altyapı ve uygulamalar, kooperatifçiliğin güncel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecek. Faaliyet gösterdiği alanlardaki düzenlemelerde kooperatiflere yönelik iyileştirmeler yapılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yürütülecek. Kooperatifler arasında tecrübe paylaşımı sağlanacak ve dikey örgütlenme teşvik edilecek.

Kadın, genç, yaşlı veya engelli bireylerin oluşturduğu özel politika gerektiren grupların istihdamını amaçlayan sosyal kooperatiflerin sayılarının artırılması ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi için çalışma yapılacak.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğinin değerlendirilmesi hedefiyle kurulan kooperatiflerin katma değerli ürün üretmesi, güçlü bir pazarlama ağına sahip olması için rekabet güçleri artırılacak.

Kooperatiflerin yeşil dönüşüm faaliyetleri desteklenecek

Diğer temel stratejik nokta ise güncel kooperatifçilik uygulamalarının takip edilerek iyi kooperatifçilik örneklerinin ekonomik, sosyal ve çevresel ihtiyaçlar doğrultusunda Türkiye'ye uyarlanması olacak. Bu doğrultuda ülkede kooperatif girişimciliği yaygınlaştırılacak, kooperatifçilik alanında faaliyet gösteren uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştirilecek.

Kooperatiflerin yeşil finansman kapsamındaki faaliyetlerini desteklemek ve yeşil dönüşümlerine katkıda bulunmak için çalışmalar yapılacak.

Kooperatiflere ilişkin daha sağlıklı veri toplanması, işleyişle ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesinde bilgi sistemlerinin kullanılması, kooperatiflerin uluslararası standartlara uygun şekilde sınıflandırılması sağlanacak.

Kooperatif Bilgi Sistemi'nin (KOOPBİS) güncel ihtiyaçlar ve dijital dönüşüme katkı sunacak şekilde daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.