Açık 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 10.07.2023 20:45

İzmir'de suya yüzde 43 zam

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ağustos ayından geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 43,47 zam yapılmasını kararlaştırdı.

İzmir'de suya yüzde 43 zam

İZSU Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu, Kültürpark Fuar Alanı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, ağustos ayından geçerli olmak üzere suya yüzde 43,47 zam yapılması önerisi oy çokluğu ile kabul edildi.

İzmir'de geçen yıl 1 Nisan'da başlatılan, şebeke suyu tarifesinin Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre aylık belirlenmesi uygulamasına, Sayıştay tarafından, maliyet artışlarının aylara bölünerek tarifelere yansıtılmasının uygun bulunmaması nedeniyle son verilmişti.

Sayıştay'ın talebi doğrultusunda, genel kurul kararıyla yılda iki artış yapılabileceği belirtilmişti.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Borsa'da yeni kapanış rekoru
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:10
Kağızman-Ağrı kara yolunda heyelan
22:13
Netanyahu hükümeti tartışmalı tasarıyı Meclise getirirken karşıt protestolar da başladı
21:55
Tayland'da üst yol inşaatı çöktü: 2 ölü, 13 yaralı
21:41
Bakan Koca: Fatsa'da selde bir kişi kayboldu, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor
21:35
Trabzon'da 'drift' yapan sürücüye 20 bin 779 lira ceza
20:58
Kars'ta sağanak: Cadde ve yollarda su birikintisi oluştu
Bartın'da sel nedeniyle sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirliliğe yol açtı
Bartın'da sel nedeniyle sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirliliğe yol açtı
FOTO FOKUS
Litvanya'da 3'lü görüşme başladı
Litvanya'da 3'lü görüşme başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ