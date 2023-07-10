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Ekonomi
AA 10.07.2023 18:21

Borsa'da yeni kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,35 artışla günü 6.270,41 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.290,34 puana taşıdı.

Borsa'da yeni kapanış rekoru

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 83,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 106,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,94 ve holding endeksi yüzde 1,41 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,67 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,25 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD'de bu hafta başlayacak olan bilanço sezonunun hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, özellikle cuma günü açıklanacak banka bilançolarının yakından takip edileceğini bildirdi.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ZEW endeksleri, İngiltere'de işsizlik oranının takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.300 ve 6.400 seviyelerinin direnç, 6.100 ve 6.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 7,03 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

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