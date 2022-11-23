Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli, otomobil, hafif ticari araç, ağır vasıta, zirai araç ve iş makinelerinin dış lastiklerinin ithalatında, dampinge karşı önlem olarak düzenlemeye gidildi.



Bu kapsamda söz konusu ürünlerin fiyatlarına, yüzde 60 ve 87'ye varan oranlarda damping vergisi getirildi.