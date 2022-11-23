Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 01:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İthalatta haksız rekabete önlem: Çin araç lastiğine damping vergisi
Çin'den ithal edilen araç lastiğine damping vergisi uygulanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi ve ithalatın yerli üretime zarar vermemesi için alındığı duyuruldu.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli, otomobil, hafif ticari araç, ağır vasıta, zirai araç ve iş makinelerinin dış lastiklerinin ithalatında, dampinge karşı önlem olarak düzenlemeye gidildi.
Bu kapsamda söz konusu ürünlerin fiyatlarına, yüzde 60 ve 87'ye varan oranlarda damping vergisi getirildi.
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