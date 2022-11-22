Estonya'da kripto para dolandırıcılığı ile suçlanan iki kişi Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI ile yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.



ABD Adalet Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.



Söz konusu iki kişinin elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamak için komplo kurmakla suçlandığı ve iddianame hazırlandığı belirtildi.

ABD iadelerini istiyor



Zanlıların Estonya’da mahkemeye çıkarıldıkları ve ABD’ye iade kararının beklendiği kaydedildi.



2015-2019 yılları arasında 575 milyon dolar tutarında dolandırıcılık yapmakla suçlanan zanlıların, binlerce kişiyi kripto para madenciliğinde kullanılan sisteme ve sahte bir sanal bankaya yatırım yapmaya ikna ettiği öne sürülüyor.



Dolandırıcıların topladıkları paralarla en az 75 gayri menkul ve çok sayıda lüks araba satın aldığı belirtiliyor.