2022 Dünya Kupası C Grubu ilk karşılaşmasında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1'lik Suudi Arabistan galibiyeti ile tamamlandı.

Karşılaşmanın kazanılması ülkede büyük bir sevince neden oldu.

Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisini bozan Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Kral Selman'ın onayıyla Çarşamba gününü ulusal tatil günü ilan etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ı halkın milli takımın zaferini kutlaması için yaptığı resmi tatil önerisinin Kral Salman bin Abdülaziz el-Suud tarafından onaylandığı ifade edilerek, tüm kamu ve özel sektör çalışanları ile tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerin tatil yapacağı aktarıldı.

Arjantin son olarak 3 Temmuz 2019 tarihinde Brezilya'ya 2-0 mağlup olmuştu.