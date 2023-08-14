Açık 34.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
İHA 14.08.2023 19:31

İşverene 7 yılda 64,4 liralık asgari ücret desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 7 yılda 1,7 milyondan fazla işletmeye 64 milyar liranın üzerinde asgari ücret desteği sağladıklarını açıkladı.

İşverene 7 yılda 64,4 liralık asgari ücret desteği

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alınan bilgilere göre, 1 milyon 781 bin 89 işletmeye bu yılın ocak ve mayıs aylarında 13,1 milyar lira, 2016 yılından itibaren ise 64,4 milyar lira asgari ücret desteği sağlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Son 7 yılda 1.7 milyonun üzerinde işletmeye 64 milyar lirayı aşkın asgari ücret desteği sağladık. Ülkemizi daha müreffeh yarınlara işverenlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte hazırlayacağız” ifadelerini kullandı. 

 

ETİKETLER
Asgari Ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Destek Ödemesi
Sıradaki Haber
Borsadan kapanış rekoru
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:19
Bingöl'de orman yangını
19:59
Kocatepe Camii'ndeki görüntülere soruşturma
20:18
Tunus açıklarında göçmen teknesi alabora oldu: 5 ölü, 7 kayıp
19:33
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonları: 56 gözaltı
20:20
Afyonkarahisar'da minibüs kamyonla çarpıştı: 25 yaralı
18:49
Karabük'te drift yapan sürücüye 20 bin lira para cezası
Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'de "Basra" sıcakları hayatı olumsuz etkiledi
Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'de "Basra" sıcakları hayatı olumsuz etkiledi
FOTO FOKUS
Afyonkarahisar'da minibüs kamyonla çarpıştı: 25 yaralı
Afyonkarahisar'da minibüs kamyonla çarpıştı: 25 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ