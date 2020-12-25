Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İSTKA'ya 2021 için 458 milyon lira kaynak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Kalkınma Ajansı’na 2021 yılı Destek Programı kapsamında toplamda 458 milyon lira kaynak tahsis edeceklerini açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen İstanbul Kalkınma Ajansı Destek Programları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Bakan Varank, "İSTKA'nın 2021'deki 4 mali destek programı kapsamında, her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe vereceğiz" dedi.
Ayrıntılar geliyor…
Etiketler: Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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