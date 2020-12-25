Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen İstanbul Kalkınma Ajansı Destek Programları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Varank, "İSTKA'nın 2021'deki 4 mali destek programı kapsamında, her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe vereceğiz" dedi.

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