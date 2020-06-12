İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) açıklamasına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan ajans, Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında proje başvurularının değerlendirme sürecini tamamladı.

İstanbul’da temassız yaya butonundan, kriz döneminde etkin girişimler ve şirketler için dayanıklılık programına; solunum cihazlarının devre elemanlarının üretiminin hızlandırılmasından, koronavirüs kuşağı olarak adlandırılacak girişimci gençler için eğitim ve iş birliği modelleri oluşturulmasına kadar 20 proje desteklenecek.

İstanbul’da virüsün yayılımının önlenmesi, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke, bölge ekonomisine olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik üç öncelikli alanda projeler uygulanacak.

Dış ticaret istihbarat merkezinin kurulması yönünde çalışmalar yürütülecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), akıllı şehir uygulamaları şirketi İSBAK’ın geliştirdiği "Temassız Yaya Butonu" projesiyle, trafik ışıklarına el teması gerektirmeyen uzaktan algılama özelliği eklenecek. İstanbul’da tüm butonlu yaya geçitleri temassız hale getirilecek.

Endeavor Etkin Girişimci Destekleme Derneği’nin yürüteceği, "Kriz Döneminde Etkin Girişimler ve Şirketler için Ekonomik Dayanıklılık Programı" ile Covid-19 krizi karşısında yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlara; kurumlar, şirketler, startup ve scale up'lar arasında iş birlikleri kurularak çözüm üretilecek.

Uzaktan çalışma gerektiren süreçlerde KOBİ’lere ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek dış ticaret istihbarat merkezinin kurulması yönünde çalışmalar da yürütülecek. İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi bu hedefle, "Dış Ticarette Milli Güç İçin Dijital Çözüm, Uzaktan Erişim ve Sürdürülebilirlik" projesini hayata geçirecek.

Program kapsamında solunum cihazlarının yerli üretiminde kullanılması zorunlu olan pnömatik devre elemanlarının üretiminin hızlandırılmasına yönelik de çalışmalar yapılacak.

Vema Pnömatik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, "Solunum Cihazları Pnömatik Bileşenleri Üretim Kapasitesi ve Hızının Artırılması" projesini uygulayacak.

İstanbul'un "Kırılganlık Haritası" çıkarılacak

İstanbul’da, 39 ilçe ve 961 mahallenin sosyal kırılganlık endeksi ve kırılganlık haritaları da çıkarılacak. BİMTAŞ’ın yürüteceği "Covid-19 Salgını ile Mücadele Sürecinde İstanbul Kırılganlık Haritası" projesiyle acil müdahale politikalarının geliştirilmesine ve kentsel dayanıklılığın artırılmasına katkı sağlanacak.

Koronavirüs kuşağı olarak adlandırılacak olan girişimci gençler için eğitim ve işbirliği modelleri oluşturulması amacıyla Genç Başarı Eğitim Vakfı , "Covid-19'a Genç Çözümler" projesini yürütecek.

Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark AŞ, "Yenilikçi Sağlık Teknolojileri Geliştirme Platformu" projesiyle üniversite, özel sektör ve kamu arasında işbirliği mekanizması kurulmasına katkı sunacak.