Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Kiraz, hasadı devam eden buğdayda elde edilecek rekolteye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu yıl iç bölgeler başta olmak üzere birçok yerde haziran ayında da yağışların devam ettiğini anımsatan Kiraz, bu yağışların İç Anadolu'daki buğday başaklarının dolumuna olumlu katkısının bulunduğunu söyledi. Kiraz, haziran yağışlarının, şeker pancarı, ayçiçeği ve mısır gibi endüstri bitkilerine de olumlu yansıdığını ancak bu durumun temmuza taşınmasının tarım ürünleri için sıkıntı oluşturabileceğini bildirdi.

Her gün arazilerde takipte olduklarını vurgulayan Kiraz, sahadan gelen rakamların çok olumlu olduğunu dile getirdi.

Kiraz, buğdayda bu yıl 20 milyon 500 bin tonluk rekolte beklendiğine dikkati çekerek, "Ağustos ayında ilgili otoritenin bu tahmini yükselteceğini düşünüyoruz. Birlik olarak bu yıl 21,5 milyon ton buğday üretimi beklentimiz var. Hatta 22-23 milyon ton arasında rekolte gelirse şaşırmayalım. Geçen yıl rekolte 19,5 milyon tondu. Geçen yıla göre yüzde 15-20'lik artış elde edilecek." diye konuştu.

Buğday verimindeki artışa da değinen Kiraz, şöyle konuştu:

"Bu yıl iklim koşulları buğday için çok uygundu. Yağışlar buğdayın gelişme aşamasında yeterli düzeyde oldu. En önemlisi de bu yıl süne sıkıntısı yoktu. Süne sorunu olmaması da üretimin yüzde 10-20 artmasını sağlayacak. Gübrelemenin doğru yapılması da rekolteyi olumlu etkiledi."

İç Anadolu dışında hasat yapıldı

Kiraz, bu yıl buğday fiyatlarının da üretici açısından uygun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta güzel fiyatlar oluştu. Bu noktadan sonra fiyatların düşme riski de olmaz. Şu anda sadece İç Anadolu'daki hasat kaldı. Orada da bu ay sonunda arpa hasadı başlar ve temmuz ortasına kadar da tamamlanır. Temmuz ortası ve ağustosta rekolte revize edilecektir. Buğday rekoltesi iyi olduğu için çok sevinçliyiz. Bolluk demek, başka ülkelere el avuç açmamak demektir."