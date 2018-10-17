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İstiklal Caddesi enflasyonla topyekûn mücadeleye destek verdi

114 mağaza kampanyaya katıldı. İndirim tabelalarını vitrinlerine koyan mağazalar 3 ay boyunca yüzde 10 indirim yapacak.

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Yeni Ekonomi Programı'nın en önemli maddelerinin başında enflasyonla mücadele geliyor.

Türkiye genelinde şu ana kadar bin 403 firma kampanyaya katıldı.

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu Güzelleştirme Derneği, oda başkanları ve Birleşmiş Markalar Derneği de kampanyaya destek verdi. Temsilciler İstiklal Caddesi'ni baştan başa kat etti.

İstiklal'deki 114 mağaza ve restoranın camekanlarına indirim tabelaları asıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan kampanyaya verilen destekle ilgili şunları söyledi:

"Kısa sürede gördüğüm o ki bütün esnaflar canı gönülden bu kampanyaya destek veriyor. Çünkü fiyat istikrarı bozulduğunda aslında sosyal barış da bozulacak."

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz da, "Ben bu kampanyanın tutacağına inanıyorum.Çünkü küçük bile buna inanmışsa büyükler de inanacak. Hep beraberiz." dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: enflasyon
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