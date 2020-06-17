Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Selçuk işten çıkarma yasağı ile ilgili de konuştu.

İşten çıkarma yasağı uzayacak mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk işten çıkarma yasağının 3 ay daha uzayacağını söyledi.

Selçuk” "(İşten çıkarmayı engelleyen düzenleme) Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız." dedi.

Bakan Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar:

"Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık."

"(3.faz sosyal yardım desteği) 1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık. Süreç devam ediyor."

"3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız."

"Nakdi Ücret Desteği'nde şu anda 1 milyon 358 bin rakamına ulaştık, 1 milyar 700 milyon lirayı geçmiş durumda."

"10 günlük süreçte kısa çalışma ödeneğinden 400 bin çıkış aldık. 400 bin işveren, 3 ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçti."

"(Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) Kıdem tazminatında 1 senelik çalışmanın karşılığında 30 gün kıdem alma... Yüzde 8,33 korunmakla kalmıyor, aslında üstüne çıkıyoruz."