AA 16.09.2025 22:20

İşte bitkisel üretimde gelecek yıl verilecek destekler

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2026 yılı için ayçiçeği ve soya üretiminde dekara 930 lira, pamuk üretiminde ise dekara 1395 lira destek sağlanacağı açıklandı.

İşte bitkisel üretimde gelecek yıl verilecek destekler

Bakanlığın NSosyal hesabından bitkisel üretime yönelik gelecek yıl verilecek desteklere ilişkin derleme paylaşıldı.

Paylaşımda, 2026 yılı için ayçiçeği ve soyada dekara 930 lira, pamukta dekara 1395 lira destek sağlanacağına işaret edilerek, "Planlı üretime uygun ekim yapıyorsanız 465 lira daha eklenecek. Su kısıtı havzalarında üretim yapıyorsanız 372 lira ilave destek." bilgisi verildi.

Buğday ve arpada bu yıl için dekar başına 634 lira, dane mısırda 488 lira olan desteğin, gelecek üretim yılı için 806 liraya çıkacağı aktarılan paylaşımda, "Buğday, arpa ve dane mısırda 2026 yılı için artırılan desteklemelerle üreticimizin emeği daha da değer kazanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, 2026 üretim yılı için kuru fasulyede dekara 930 lira, mercimek ve nohutta dekara 620 lira destek sağlanacağı bildirilerek, "Baklagil desteklerimizle üreticimizin emeği değer kazanıyor, kırsal kalkınma güçleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

İşte bitkisel üretimde gelecek yıl verilecek destekler

"Kanola ve aspir üretimi desteklerimizle çeşitlilik artıyor"

Patates ve soğan üretiminde 2026 yılındaki yeni tutarlarla üreticiye desteğin süreceği belirtilen paylaşımda, söz konusu ürünlerde bu yıl dekara 488 lira destek alınırken gelecek yılki tutarın 620 lira olacağı vurgulandı.

İşte bitkisel üretimde gelecek yıl verilecek destekler

Paylaşımda, yağlı tohumlar kapsamında gelecek yıl için kanola üretiminde dekar başına 930 lira, aspir üretiminde ise dekara 620 lira destek verileceğine değinilerek, "2026 yılı için artırılan kanola ve aspir üretimi desteklerimizle üretimde çeşitlilik artıyor, kırsalda bereket büyüyor." ifadeleri kullanıldı.

Ayçiçeği Buğday Soğan Tarım ve Orman Bakanlığı
