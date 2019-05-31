İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bursa gibi büyükşehirlere yakınlığı ve eşsiz doğasıyla turistlerin uğrak mekanı olan Sakarya'nın Sapanca ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde de çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaya hazırlanıyor.

Yeşilin farklı tonlarını barındıran doğası, gölü, mesire alanları ve alabalık tesisleriyle yerli turistlerin yanı sıra özellikle Arap ziyaretçilerin de ilgi gösterdiği Sapanca, bayram tatilinde de en fazla tercih edilen turizm merkezleri arasında yer alıyor.

İstanbul ve Ankara gibi iki metropol şehre yakınlığı ve doğal güzellikleri sayesinde Türkiye'nin gözde tatil yerlerinden Sapanca'ya gelecek tatilciler, ATV safari ile doğada ve göl çevresinde yürüyüş yapıp restoran, kafe ve otellerde gönüllerince vakit geçirebilecek.

Tatillerde ve hafta sonları nüfusu dört katına çıkan Sapanca'da rezervasyonlar, Ramazan Bayramı tatili öncesinde de arttı. Yerli turistlerin yanı sıra özellikle ünlüler ve Arap ziyaretçilerin de ilgi gösterdiği Sapanca'nın 10 günlük bayram tatilinde yüzde 100 dolulukla hizmet vermesi bekleniyor.

"Bayramda rezervasyonlar yüzde 100 doluluğa ulaştı"

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, ilçenin yeşil ve mavinin bir arada buluştuğu ender yerlerden olduğunu söyledi. İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kente yakın olması dolayısıyla tatillerde ve hafta sonları ilçenin nüfusunun dört katına çıktığını belirten Özen, "Sapanca'da bayramda rezervasyonlar şu anda yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Edindiğim bilgi, bayramdan sonra otellerin doluluk oranının yüzde 90'larda olduğu ve yazın da böyle olacağı yönünde" dedi.

Belediye olarak gereken tedbirleri aldıklarını, park ve bahçelerin temizlik ve bakımlarının tamamlandığını dile getiren Özen, turistlere daha iyi imkanlar sunabilmek için gereken bütün kaynakların kullanıldığını vurguladı.

Sapanca nüfusunun yaklaşık 42 bin olduğunu, yaz sezonunda bu rakamın 250 bine kadar çıktığını vurgulayan Özen, şöyle devam etti:

"Yapılan araştırmada gelen turistlerin Sakarya'da ortalama 1-2 gün kaldıkları gözlemlenmiş. Biz Sapanca Belediyesi olarak Sapanca'da turizmi çeşitlendirerek gelen turistlerin daha çok kalmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bununla ilgili göl turizmi, dağ turizmi, spor turizmi ve su turizmiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Mevcut projelerimiz var, bu projeleri ivedi harekete geçireceğiz. Bizim hedefimiz günübirlik etkinlikleri daha da çoğaltarak Sapanca'ya gelen yerli ve yabancı turistlerimizin burada kalma sürelerini bir haftaya çıkarmak."

Sapanca'da 137 otel, pansiyon ve benzeri konaklama yerinde bin 453 oda ve 4 bin 25 yatak kapasitesi bulunduğu bilgisini veren Özen, beş yıldızlı otel sayısının yeni yapılanlarla beşe çıkmasıyla ilçenin kongre turizmi ve otelcilik açısından da iyi bir yere geleceğini belirtti.

Kaymakamlık, emniyet ve jandarmayla koordineli bir şekilde misafirlerin güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını anlatan Özen, şunları söyledi:

"Gelen turistlerimiz rahat olsun, güvenli ve huzur ortamı bulacaklardır, bundan eminim. Yeşilin farklı tonlarını barındıran, doğası, gölü mesire alanları, yürüyüş parkları ve tesisleriyle turistlerden yoğun ilgi gören Türkiye'nin incisi Sapanca, 5 yıldızlı ve butik otelleriyle bayram tatillerinde en fazla tercih edilen turizm merkezleri arasında yer alıyor. Bayramda ilçemize gelen misafirlerimiz safari, dağ yürüyüşü, tekne turu yapabilir, deniz bisikletine binebilir. Ayrıca kahvaltı alanları mevcut Sapanca'mızda doyasıya 10 günlük tatil yapabilir. Sapanca'mız hazır turist bekliyoruz."

Kaynak: AA