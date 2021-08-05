Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10,2 artarak 16 milyar 413 milyon 409 bin dolara çıktı.

Türkiye'nin dış satımında temmuz ayında değer bazında en fazla ihracat artışını geçen yılın aynı dönemine göre İstanbullu şirketler gerçekleştirdi.

Dünyanın 212 noktasına dış satım

Geçen yılın temmuz ayında 5 milyar 998 milyon 202 bin dolar olan İstanbullu şirketlerin dış satımı bu yılın aynı döneminde 785 milyon 759 bin dolar artarak 6 milyar 783 milyon 962 bin dolara ulaştı. İstanbullu şirketler, böylece dünyanın 212 noktasına ürünlerini ulaştırdı.

İstanbul'un Türkiye'nin temmuz ayı ihracatında gerçekleştirdiği toplam ihracattaki pay ise yüzde 41,3 oldu.

Değer bazında ihracat artışında İstanbul'u Kocaeli, Hatay, İzmir ve Çorum takip etti. Temmuz ayında Kocaeli'nin ihracatı 407 milyon 873 bin dolar artarak 1 milyar 347 milyon 855 bin dolara, Hatay'ın ihracatı 90 milyon 997 bin dolar yükselerek 296 milyon 135 bin dolara, İzmir'in ihracatı 68 milyon 806 bin dolar artışla 939 milyon 574 bin dolara, Çorum'un ihracatı 62 milyon 396 bin dolar artarak 80 milyon 521 bin dolara ulaştı.

En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

İstanbul'dan temmuz ayında Almanya'ya 586 milyon 588 bin dolar tutarında ihracat gerçekleşti.

Almanya'yı 388 milyon 391 bin dolarla Birleşik Krallık, 380 milyon 303 bin dolarla İspanya, 361 milyon 805 bin dolarla ABD, 273 milyon 212 bin dolarla İtalya izledi.