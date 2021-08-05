Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 10:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası faiz kararını haftaya açıklayacak
[Fotoğraf: AA]
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını 12 Ağustos'ta açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tutmuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 12 Ağustos Perşembe günü toplanacak.
Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tutmuştu.
Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, eldeki tüm araçların kararlılıkla kullanmaya devam edeceği vurgulanmıştı.
Etiketler: Merkez Bankası Faiz
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