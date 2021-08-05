Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 12 Ağustos Perşembe günü toplanacak.

Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tutmuştu.

Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, eldeki tüm araçların kararlılıkla kullanmaya devam edeceği vurgulanmıştı.