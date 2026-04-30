İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda can kaybı 15'e çıktı

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere sabah saatlerinden bu yana şiddetli saldırılar düzenliyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'in akşam saatlerinde güneydeki Bestiyet beldesine düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılarda Kana beldesinde de 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İsrail'in öğle saatlerinde Şehhabiyye beldesini hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının öğle saatlerinden önce Cebşit, Tulin ve Haruf beldelerine düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8'i çocuk olmak üzere 23 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Katil İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.