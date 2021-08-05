Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihracatı 2020'nin ocak-temmuz döneminde 1 milyar 345 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

7 aylık dönemde rekor kırıldı

Salgın nedeniyle talep artışı yaşanan sektörde ihracat, bu yılın aynı döneminde de yüzde 33,5 artışla 1 milyar 796 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde su ürünleri ihracatında da 7 aylık dönemde rekor kırıldı.

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 547 milyon 383 bin dolar olan su ürünleri ihracatı, yaklaşık yüzde 40 artarak 763 milyon 663 bin dolara yükseldi.

Su ürünleri ihracatında ilk sırada 256 milyon dolarla levrek yer aldı. Bu dönemde 212 milyon dolarlık çipura ve 91 milyon dolarlık alabalık ihraç edildi.

Türkiye'nin su ürünlerinde parlayan yıldızı Türk somonunda ise 15 milyon 288 bin dolar olan ihracat, 88 milyon 470 bin dolara çıktı.