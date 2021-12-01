İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kenti ziyaret eden yabancı turist sayısı yılın ilk 10 ayında 6 milyon 982 bin 691 oldu.

İstanbul'u ekimde 1 milyon 152 bin 771 kişi ziyaret etti. Turist sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 116 arttı.

Ekimde 1 milyon 148 bin 689 kişi hava yoluyla gelirken, deniz yoluyla şehri ziyaret edenlerin sayısı ise 4 bin 82 oldu.

Yüzde 70,71'si İstanbul Havalimanına geldi

Hava yolu ile gelen yabancıların yüzde 70,17'si İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 29,72'si Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

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İranlılar ilk sırada yer aldı

İstanbul'a gelen yabancılar arasında İranlılar, 102 bin 220 turistle ilk sırada yer aldı.

İran'ı sırasıyla 101 bin 21 turistle Rusya, 98 bin 251 turistle Almanya, 49 bin 944 ile Fransa, 46 bin 366 ile İngiltere, 36 bin 742 ile Irak, 34 bin 152 turistle ABD, 33 bin 653 ile Ukrayna, 31 bin 724 sayısı ile Hollanda ve 29 bin 728 turistle İsrail takip etti.