İstanbul'da manda yetiştiricilerinin sayısı artıyor

Türkiye'nin bir çok bölgesinde manda yetiştiricilerinin sayısı artıyor.

İstanbul, manda varlığı açısından Samsun ve Diyarbakır'dan sonra üçüncü sırada.

Kentte manda yetiştiriciliği oldukça yaygın. Öyle ki bugün 13 bin 154 baş manda bulunuyor. Ve manda yetiştiriciliğinin en çok yapıldığı ilçeler de Eyüpsultan, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri.

Manda sütü, yoğurdu ve hatta eti besin içeriği ve kalitesiyle de rağbet görüyor. Yetiştiriciler, mandadan elde edilen ürünlerin daha fazla yayılmasını istiyor.

"Yeni nesil bu tatları bilmiyor"

İşletme Müdürü Yeşim Gürsel, "Manda sütü, lezzet olarak tabii ki yağının yüksek olması, kuru maddesinin yüksek olması, her açıdan lezzetli bir üründür. Türkiye’de özellikle yeni yetişen neslimiz maalesef bu tatları bilmiyor... Ürünler yapılıp çocuklara bu lezzet tattırılabilir" dedi.

Bir mandayla başladı 200 mandası oldu

20 yıldır Silivri’de manda yetiştiriciliği yapan Aysun Subaşı, bir mandayla başladığı hayvancılık işine gönül verdi ve bugün 200 mandası var.

Manda üreticisi Aysun Subaşı, "Seversen bu iş oluyor. Bu işin erkeği kadını yok. Bu ülkede üretmesi gereken insanlar var. Üretirsek kazanacağız. Yani herkes yapabilir diyorum. Özellikle kadınlarımız, gençlerimiz bu işe el atmalılar ki yeni neferler çıksın ortaya" ifadelerini kullandı.

Subaşı, "Bizim mandalarımız, Halk Elinde Manda Islah Projesi’ne de kayıtlı, oradan da destek alıyoruz. Zaten devlet her doğan yavruya ve anaç mandaya destek ödüyor, bunlardan yararlanıyoruz" dedi.

Subaşı, mandalarının sütlerini işleyerek yoğurt, kaymak ve peynir yapıyor. Çiftliğinde sütleri tüketemeyince peynir eğitimi aldığını belirten Subaşı, yurt dışında da eğitim aldıktan sonra kendi mahzenini kurduğunu söyledi. Parmesan tarzı peynirler, Caciocavallo gibi çeşitler üreten Subaşı, "Bekledikçe küfleniyor, küflendikçe temizliği yapılıyor. Yıllandıkça değerleniyor ve lezzeti de artıyor. Bir sürü peynir çeşidi var, taze ve 6-8 aylık olmak üzere, bunlar en yaşlılarımız" şeklinde konuştu.

Yeni destekleme modeliyle verim artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı manda yetiştiricilerine önemli destekler sağlıyor.

Yeni destekleme modeli kapsamında çiftçiler, 5 bin 700 liraya kadar destek ödemesi alabiliyor.

TAGEM tarafından yürütülen "Halk Elinde Anadolu Mandası Islah" projesiyle de mandadan elde edilen verim artırılıyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İhsan Soysal, "Proje kapsamında bin 600 hayvan var. İki ayrı proje şeklinde 900, 900. Projede ana fikir, bunların süt verimlerini seleksiyon yaparak artırmak, çiftçiye kayıt tutma becerilerini kazandırmak ve her hayvanın genetik değerinin hesaplanmasını sağlamak" açıklamasında bulundu.





Kamera: Mutlu Bozkurt

Kurgu: Kaan Alp Atasoy

