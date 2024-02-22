İstanbul'a gelen turist sayısı yüzde 66 arttı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kenti 2013 yılında 10 milyon 474 bin 867 yabancı turist ziyaret ederken, geçen sene sayı 17 milyon 370 bin 30 olarak kayıtlara geçti. Böylece kente gelen turist sayısı son 10 yılda yüzde 66 arttı.

İstanbul'a 2014 yılında 11 milyon 842 bin 983, 2015'te 12 milyon 414 bin 677, 2016'da 9 milyon 203 bin 987, 2017'de 10 milyon 840 bin 595, 2018'de 13 milyon 432 bin 990, 2019'da 14 milyon 906 bin 663, 2020'de 5 milyon 1981, 2021'de 9 milyon 25 bin 4, 2022'de ise 16 milyon 18 bin 726 yabancı turist geldi.

"İstanbul, dünya turizminin en çekici destinasyonlardan biri"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul'un, benzersiz zenginlikteki tarihi ve kültürel mirası, canlı ticari hayatı, hareketli şehir yaşamı ve gastronomisiyle turizm açısından dünyanın en çekici destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Zenginliğinin kente gelen turist sayısını her geçen yıl artırdığını belirten Bağlıkaya, bu durumun sevindirici olduğunu ifade etti.

Bağlıkaya, 2023'teki turist sayısının 17,5 milyona yaklaştığına dikkati çekerek, "Bir önceki yıla göre İstanbul'a gelen turist sayısında yaklaşık yüzde 8,5'lik artış yaşandı. 2023 yılını yükselişle kapatmak sektör acısından çok önemli bir gelişme." dedi.

Firuz Bağlıkaya, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları sayesinde kentin uluslararası turizm hareketleri için çok önemli bir bağlantı noktası olduğunu, marka değeri yükselen bir eğilim içerisinde yer aldığını kaydetti.

"İstanbul'un turizmdeki yükselişi hiç de tesadüfi değil"

Tüm etkenlere göre İstanbul'un çok yüksek bir turizm potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla İstanbul'un turizmdeki yükselişi hiç de tesadüfi değil. İstanbul, bu kapasitesiyle önümüzdeki yıllarda daha da çok ziyaretçi çekmeye devam edecektir. Turizm sektörü olarak 2023'ten memnun kaldık, 2024'ten daha umutluyuz. 2024'te sektör, hedeflerini daha yükselterek ülke ekonomisine güçlü destek vermeye devam edecek. İstanbul'da 2024'te turist sayısının daha da artmasını bekliyoruz. Son 10 yıldaki yüzde 66'lık artış bize bu durumu gösteriyor."

TÜRSAB'ın, İstanbul turizminin gelişmesi için çalışmayı sürdürdüğünü anlatan Bağlıkaya, 2023'te ilkini gerçekleştirdikleri İstanbul Balkan Turizm Borsası ile Balkan ülkelerindeki turizm hacmini kente çekmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Dünyanın en önemli fuarlarından ITB Berlin ve WTM Londra fuarları başta olmak üzere katıldıkları tüm etkinliklerde İstanbul'u tanıttıklarını belirten Bağlıkaya, bundan sonra tüm seyahat acenteleriyle kenti tanıtmak ve şehrin turizm potansiyelini artırmak için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.