Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 19:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul ve Sabiha Gökçen Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında
[Fotoğraf: AA]
İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanı, Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı arasına girdi.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL), 11-17 Kasım hava trafiği verilerine göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 902 uçuşla en yoğun havalimanları sıralamasında dördüncü oldu.
Sabiha Gökçen Havalimanı ise 560 seferle dokuzuncu sırada yer aldı.
Günlük 990 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı birinci oldu.
Frankfurt Havalimanı 968 seferle ikinci, Paris Charles de Gaulle Havalimanı 931 uçuşla üçüncü sıradaki yer aldı.
Etiketler: İstanbul Havalimanı Sabiha Gökçen Havalimanı Turizm
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