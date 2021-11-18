Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL), 11-17 Kasım hava trafiği verilerine göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 902 uçuşla en yoğun havalimanları sıralamasında dördüncü oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı ise 560 seferle dokuzuncu sırada yer aldı.

Günlük 990 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı birinci oldu.

Frankfurt Havalimanı 968 seferle ikinci, Paris Charles de Gaulle Havalimanı 931 uçuşla üçüncü sıradaki yer aldı.