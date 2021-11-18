Altın piyasasında, altının gramı en düşük 625 bin 500 lira, en yüksek ise 652 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, önceki günün kapanışa göre yüzde 4,2 artışla 652 bin liradan tamamladı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 596 milyon 624 bin 537,07 lira, işlem miktarı ise 952,89 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi 597 milyon 716 bin 568,95 lira.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Osmanlı Döviz ve Altın olarak sıralandı.