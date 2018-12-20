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İstanbul Havalimanı’nda sefer sayısı artıyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı’nda iç ve dış hat yeni şehirler ile sefer sayılarını 2 katına çıkaracaklarını açıkladı.

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İstanbul Havalimanında sefer sayısı artıyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından açıklama yaptı.

İstanbul Havalimanı’nda büyüdüklerini belirten Ekşi, “Şimdiye kadar 66 binin üzerinde yolcuya hizmet verdiğimiz yeni evimiz İstanbul Havalimanı'nda büyümeye devam ediyoruz.” dedi.

Ekşi, “Kısa zamanda iç ve dış hat yeni şehirler ile sefer sayımızı 2 katına çıkaracağız. İstanbul Havalimanı, gurur projesi." İfadelerini kullandı.

 


 

Kaynak: AA

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