İstanbul Havalimanı’nda sefer sayısı artıyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından açıklama yaptı.

İstanbul Havalimanı’nda büyüdüklerini belirten Ekşi, “Şimdiye kadar 66 binin üzerinde yolcuya hizmet verdiğimiz yeni evimiz İstanbul Havalimanı'nda büyümeye devam ediyoruz.” dedi.

Ekşi, “Kısa zamanda iç ve dış hat yeni şehirler ile sefer sayımızı 2 katına çıkaracağız. İstanbul Havalimanı, gurur projesi." İfadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanında büyüyoruz.



Şimdiye kadar 66 BİN’in üzerinde yolcuya hizmet verdiğimiz yeni evimiz İstanbul Havalimanında büyümeye devam ediyoruz.



Kısa zamanda iç ve dış hat yeni şehirler ile sefer sayımızı 2 katına çıkaracağız.



İstanbul Havalimanı, gurur projesi. pic.twitter.com/QA0rKDsNIy