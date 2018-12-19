Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yol haritamızı hazırladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tarımsal ekonomide 2019 yol haritasının hazırlandığını belirtti. "2019 çok daha stratejik adımlar atacağımız bir yıl olacak." dedi.

2018’in son Gıda Komitesi toplantısını gerçekleştirdik. Tarımda ithal girdi bağımlılığını azaltma ve tarımsal erken uyarı sistemine ilişkin 2019 planlaması başta olmak üzere önemli başlıklarda yol haritamızı hazırladık.

2019 çok daha stratejik adımları atacağımız bir yıl olacak. pic.twitter.com/esIP9nOY3j — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 19 Aralık 2018

Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yılın son Gıda Komitesi Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tarımda ithal girdi bağımlılığını azaltma ve tarımsal erken uyarı sistemine ilişkin 2019 planlaması başta olmak üzere, önemli başlıklarda yol haritamızı hazırladık. 2019 çok daha stratejik adımları atacağımız bir yıl olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber