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Ekonomi
DHA 18.04.2023 16:24

İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, arife günü olan 20 Nisan Perşembe günü 1474 uçuş ve 224 bin 197 yolcuya ise hizmet vermeyi planladıklarını açıkladı.

İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu
[Fotograf: DHA]

Bayram tatilini memleketlerinde tatil noktalarında gerçekleştirecek yolcular tatil hazırlıklarına başlarken, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ise bayram yoğunluğu için bir dizi tedbirler aldı.

Havalimanı işletmecisi İGA, yoğunluk yaşanması planlanan 20 Nisan Perşembe günü yolcuların bir aksaklık yaşamaması için personel takviyesi yapacaklarını, ek bagaj noktaları ve X-Ray kontrol cihazları konulacak.

İstanbul Havalimanı'nda bayramın arefesi olan 20 Nisan Perşembe günü dış hatlarda 1037, iç hatlarda 437 olmak üzere gidiş ve geliş toplam 1474 uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor.

17-20 Nisan tarihlerini kapsayan verilere göre ise gidiş ve dönüş olmak üzere toplam 5 bin 601 uçuşa ve 824 bin yolcuya İstanbul Havalimanı'nı kullanacak.

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