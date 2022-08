Dünyanın önde gelen havacılık veri ve analiz sağlayıcısı Official Aviation Guide (OAG), ağustos ayı raporunu açıkladı.

Her ay güncellenen "Dünyadaki En Yoğun Havalimanları (Busiest Airport in the World)" raporu, toplam hava yolu kapasitesi göz önünde bulundurularak hazırlanıyor.

Söz konusu rapora göre, 2022 yılının Ağustos ayında koltuk sayısı bakımından en yoğun havalimanı ABD'de bulunan Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı oldu. Onu Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Dubai Uluslararası Havalimanı ile ABD'deki Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı takip etti.

Japonya’nın başkentinde bulunan Tokyo Uluslararası Havalimanı’nın 4'üncü sırada bulunduğu listede, İGA İstanbul Havalimanı 5'inci sırada yer aldı.

14'üncü sıradan 5'inci sıraya yükseldi

14'üncü sıradan 5'inci sıraya yükselen İstanbul Havalimanı'nı, ABD'deki Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı ve Denver Uluslararası Havalimanı takip etti.

İngiltere'deki Londra Heathrow Havalimanı 8'inci sırada, Los Angeles Uluslararası Havalimanı 9'uncu sırada yer aldı. Listenin 10'uncu sırasında ise Fransa'nın başkentindeki Paris Charles de Gaulle Havalimanı bulundu.

34 milyon 210 bin 446 kişi yolculuk yaptı

Yılın 7 aylık döneminde İstanbul Havalimanı'ndan 215 bin uçuş gerçekleştirildi.

Bu dönemde, 34 milyon 210 bin 446 kişi yolculuk yaptı.