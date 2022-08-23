Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni tarım modelinin taslak çalışmasının detayları belli oldu..

Tarım arazilerinde ekim planı yapılacak, çifti hangi ürünü üreteceğini devlete önceden bildirecek. Böylece ürünün elinde kalması ve zarar etmesi önlenecek.

Gelişi güzel ekime son

Yeni modele geçilmesiyle ekilebilir alanlarda ürün planlaması yapılacak, gelişigüzel ekim yapılamayacak.

Stratejik ürünler ile arz açığı olan ürünlere öncelik sağlanacak. İhtiyaç duyulan ürünler göz önünde tutularak ekim izni verilecek.

Planlamaya uyan çiftçiye destek

Bakanlık her yıl arz açığı olan ürünleri belirleyerek, çiftçiyi yönlendirecek. Devletin onay verdiği ürünü ekmesi durumunda üreticiye çeşitli destekler verilecek. Çiftçi ne ekeceğini devlete bildirmezse, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.

Tarım arazilerinin boş kalmasının önüne geçilmesi için mülkiyet hakkıyla kullanım hakkını birbirinden ayıran bir düzenleme de yapılacak. Böylece tarım arazilerinin atıl hale gelmesinin önüne geçilecek.

Taslak, son şekli verildikten sonra Ekim ayında Meclis'in gündemine gelecek.

