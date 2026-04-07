Katil İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de yanık hastaları için tıbbi malzemeler tükenmek üzere

MSF'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Gazze'deki klinikte yüzünde şiddetli yanıklar bulunan "endişe verici sayıda" hastanın tedavisinin sürdürüldüğü ifade edildi.

MSF kliniğinde bulunan 88 yanık hastasının yüzde 85'inin "en savunmasız kesim olan çocuklardan oluştuğu" aktarılan açıklamada, kalıcı şekil bozukluğu ve sakatlığı önlemek için hastaların özel basınç terapisi maskelerine ihtiyaç duyduğu, MSF'nin 2020'den bu yana Gazze'de 3D yazıcıyla üretilen fizyoterapi maskelerinin tek sağlayıcısı olduğu kaydedildi.

Bu maskelerin iyileşen yanıklara sürekli basınç uygulayarak solunumu, hareketi ve yüz fonksiyonlarını bozabilecek yara izi ve kasılmaları önlediği aktarılan açıklamada, "İsrail makamlarının 3 Aralık 2025 tarihinde diğer 37 sivil toplum kuruluşuyla birlikte MSF'nin Filistin'de çalışma kaydını iptal etmesinden bu yana Gazze'ye yeni malzeme sokamıyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'de maske yapımı için kullanılan malzemenin tükenmek üzere olduğu, bölgede iki adet 3D tarayıcı kaldığı ve yazıcılar için yedek parçaların da İsrail'in tarafından engellendiği vurgulandı.

MSF, uluslararası topluma ve ilgili makamlara "Temel tıbbi malzemelerin, ekipmanların ve yedek parçaların Gazze'ye girişine izin verilmesi için derhal harekete geçme" çağrısında bulundu.

İsrail, şubat ayında MSF'nin de aralarında bulunduğu bazı STK'ların Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerini engelleyeceğini açıklamış, işgal altındaki Batı Şeria'da da çeşitli yardım kuruluşlarının faaliyetlerini yasaklamıştı.