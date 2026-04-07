AA 07.04.2026 13:12

İran basını: İsrail'e ait bir konteyner gemisi balistik füzelerle vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, İsrail'e ait bir konteyner gemisini balistik füzelerle vurduğu bildirildi.

İran basını: İsrail'e ait bir konteyner gemisi balistik füzelerle vuruldu
Yarı resmi Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusu'nun "İsrail rejimine ait bir konteyner gemisini, birkaç balistik füzeyle vurarak tamamen imha ettiğini" yazdı.

Haberde, geminin Hürmüz Boğazı'nda mı ya da başka bir noktada mı hedef alındığına dair bilgi verilmedi.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık, Tahran yönetiminin misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD- İsrail ile bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.

İran donanması, Boğaz'dan geçmeye çalışan bazı gemileri füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hedef alıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün de "İsrail'e ait SDN7 adlı konteyner gemisini seyir füzesiyle hedef alarak imha ettiğini" açıklamıştı.

