Dünya
AA 07.04.2026 13:09

İsrail basını: Gelecek 24 saat İran'a saldırıların en belirleyici süreci olacak

İsrail basınına konuşan kaynaklar, gelecek 24 saatin İran'a saldırıların en belirleyici süreci olacağını öne sürerek, "Eğer karar İran'daki siyasi liderliğe kalsaydı, çoktan ateşkes ilan edilmiş olurdu. Onların kontrolü sağlayıp sağlayamadıkları konusunda şüpheler var." iddiasında bulundu.

İsrailli kaynaklar, İran'a yönelik saldırılarda gelecek 24 saatin kritik olduğunu ileri sürdü.

İsrail basınına konuşan kaynaklar, "Önümüzdeki 24 saat savaşın en belirleyici süreci. Eğer karar İran'daki siyasi liderliğe kalsaydı, çoktan ateşkes ilan edilmiş olurdu. Onların kontrolü sağlayıp sağlayamadıkları konusunda şüpheler var." iddiasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetimine ağır hakaretlerde bulunarak, İran'ın 48 saat içinde "anlaşma" yapmaması halinde 7 Nisan'da ülkenin enerji santrallerini ve köprülerini vuracağını öne sürmüş ve Tahran'a Hürmüz Boğazı'nı açması çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu süreyi daha sonra 8 Nisan'a kadar uzattığını duyuran Trump, dünkü açıklamasında ise anlaşma sağlanmaması halinde, "İran'ı tek bir gecede yok edilebileceklerini" iddia etmişti.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 312'ye yükseldi
