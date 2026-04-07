Fransa'da yüksek hızlı tren ve kamyonun çarpıştığı kazada makinist öldü, 13 yolcu yaralandı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, kaza ülkenin kuzeyindeki Pas-de-Calais vilayetine bağlı Bethune ve Lens şehirleri arasında sabah saatlerinde meydana geldi.

Pas-de-Calais Savcılığından yapılan açıklamada, Dunkerque istasyonundan Paris’e hareket eden yüksek hızlı tren ile askeri kamyonun çarpıştığı kazada makinistin hayatını kaybettiği, trende seyahat eden yolculardan 2’si ağır 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kaza sonrası olay yerine intikal edeceğini duyurdu.

Demir yolu ulaşımında aksama

Yetkililer, kaza nedeniyle Pas-de-Calais vilayetinin içinde bulunduğu Hauts-de-France bölgesinde demir yolu ulaşımında aksama yaşanacağını bildirdi.

Aksamaların tren hattında kazaya bağlı yaşanan elektrik kesintisinden kaynaklandığı bilgisini paylaşan yetkililer, seferlerin özellikle Bethune-Lille, Lille-Lens ve Lille-Douai hattında kesintiye uğrayacağını duyurdu.

Yetkililer, demir yolu ulaşımının tesis edilmesi için teknik ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.