Ekonomi
TRT Haber 19.01.2026 14:05

İŞKUR'dan gençlere 19 bin 250 lira destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında gençlere ödenen günlük cep harçlığının 1083 liradan 1375 liraya çıkarıldığını, programa ayda 14 gün katılım sağlayan gençlere 19 bin 250 lira destek sağlanacağını bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gençlerin istihdama katılımını desteklemek amacıyla yürütülen İŞKUR Gençlik Programı’na yönelik yeni düzenlemeyi paylaştı.

Gençlere sağlanan desteği artırdıklarını vurgulayan Işıkhan, "İŞKUR Gençlik Programı’na desteğimizi büyütüyoruz. Günlük 1083 lira olarak uyguladığımız cep harçlığını bu yıl 1375 liraya yükseltilttik. Böylelikle programa ayda 14 gün katılım sağlayan gençlerimize 19 bin 250 lira destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Gençlerimize inanıyoruz; üreten, çalışan, hayalleri olan gençlerimizin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu artışla birlikte, gençlerin iş gücü piyasasına adaptasyonunun hızlandırılması ve eğitimle çalışma hayatı arasındaki bağın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR İstihdam
