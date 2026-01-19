Çok Bulutlu 1ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 19.01.2026 13:18

MTV ödemelerinin ilk taksidi için son 15 gün

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) 2026 yılının ilk taksit ödemeleri devam ediyor. Ödemeler için son 15 güne girildi. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemek için vergilerini 2 Şubat Pazartesi gününe kadar ödemesi gerekiyor.

MTV ödemelerinin ilk taksidi için son 15 gün

Milyonlarca araç sahibi için vergi takvimi işliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemeleri için son 15 güne girildi.

Mükelleflerin, cezalı duruma düşmemek için ödemelerini 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapması gerekiyor.

MTV, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor. Ayrıca dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamalardan da ödeme yapılabiliyor.

Dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek hızlıca ödeme yapılabiliyor. Söz konusu dijital sistemler, gece 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor.

MTV ödemelerinde sahte linklere dikkat

Yetkililerin, internet üzerinden yapılacak ödemeler için kritik bir uyarısı da var.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tarayıcıya doğrudan gib.gov.tr adresinin yazılması gerekiyor. Bankaların resmi internet adreslerinin kullanılması da bu açıdan büyük önem taşıyor. Mail ya da kısa mesaj yoluyla iletilen sahte linklere dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.
 

